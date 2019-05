© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sarà un po' di Italia nella nuova stagione della National Premier Soccer League, campionato americano di quarta divisione USA, che prenderà il via sabato prossimo, 11 maggio. Tricolore protagonista, in particolare nel roster dell'OSA Seattle di proprietà dell'imprenditore Giuseppe Pezzano. Nella rosa del club dello stato di Washington sono infatti ben sei i calciatori italiani. Fra questi Valerio Anastasi, attaccante classe 1990 che nei mesi scorsi ha risolto il suo contratto con la Virtus Francavilla in Serie C, Mirko Barbero, difensore del '93 cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, il portiere e istruttore FIGC Corrado Ingenito, l'altro estremo difensore Francesco Bazzano preso in prestito dalla Georgia Southwestern Athletics e i centrocampisti Vittorio Sasso (The Maryville Saints) e Giovanni Ciocca Vasino (Georgian Court University Lion), con un passato nel Bassano in C.