Una cripta a Bologna per le ceneri di Giacomo Bulgarelli

Concessa dal Comune ai familiari: 'onoriamo un mito rossoblù'

Fonte: ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 18 DIC - Una cripta nel cimitero della Certosa di Bologna per contenere le ceneri di Giacomo Bulgarelli, storico calciatore rossoblù morto nel 2009. E' stata la Giunta comunale a autorizzare Bologna Servizi Cimiteriali (gestore dei servizi) a concedere l'area a titolo gratuito ai familiari di Bulgarelli. La cripta sarà collocata nel cortile del Cinerario del cimitero della Certosa. La concessione è possibile grazie all'individuazione da parte di Bsc dell'area idonea alla costruzione della cripta sotterranea. Il Comune accoglie così la proposta dei familiari "per onorare il celebre calciatore il cui nome si identifica con lo sport di Bologna e in particolare con i giorni trionfali dello scudetto vinto nel 1964 dal Bologna Fc". (ANSA).