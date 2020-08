Una patch speciale per medici e volontari: la UEFA dice Grazie a chi ha lottato contro il Covid

Un simbolo, un piccolo gesto per ringraziare tutti coloro che sono stati in prima linea durante la pandemia di coronavirus. La UEFA ha deciso di inserire, sulle maglie di tutte le squadre impegnate nelle competizioni continentali da giovedì prossimo, una speciale patch con la scritta "Thank You". La dedica è per infermieri, medici e volontari che hanno permesso anche la ripresa del gioco più amato. Nel video postato sull'account ufficiale, alcuni dei protagonisti delle sfide di Champions in programma sono stati scelti come testimonial per questa iniziativa. Compaiono anche Chiellini, Insigne e Gomez.

👕 When UEFA competitions return this week, the shirt of every player will carry two important words - 'Thank You'.

This #ThankYou is a symbol of European football’s recognition of key workers on the front lines of the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/pMXdCXn4DY

— UEFA (@UEFA) August 3, 2020