Una serata da gladiatori: Russel Crowe incontra Francesco Totti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Forza Roma". Dopo i chiarimenti a Jurgen Klopp a stagione in corso, Russel Crowe (non in formissima, a dirla tutta) ha ribadito la propria fede giallorossa, incontrando Francesco Totti in occasione della proiezione de Il Gladiatore al Colosseo con l'Orchestra italiana del cinema e la cantante Lisa Gerrard.