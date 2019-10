Una stangata al calcio: il decreto dignità pesa sui bilanci dei club

© foto di Stefano Di Bella

Una stangata per il calcio italiano. Come prevedibile, arriva dal decreto dignità. Ne scrive Tuttosport che, ripartendo dai dati del World Football Report stilato dalla Nielsen Sport, evidenzia come dal 2008 al 2017 le aziende di betting abbiano investito più di 575 milioni di euro per sponsorizzare le divise delle sei principali leghe europee. Un fiume di denaro che all'Italia mancherà, dopo l'entrata a regime del decreto dignità, mentre all'estero si viaggia in crescita: +10% in Inghilterra, mentre in Danimarca (non rientrante nelle prime sei leghe di cui sopra ovviamente) addirittura l'80% dei ricavi delle società è finanziato dalle aziende di betting. In Italia, il colpo più duro è stato inferto alle squadre di Serie B. Per quanto riguarda le big, invece, la soluzione può essere "scappare" all'estero: la Roma, per esempio, ha stretto un accordo nella regione del sud-est asiatico, mentre il Bologna ha stretto con aziende di betting di Taiwan. Accordi che non saranno pubblicizzati in Italia (è vietato appunto dal decreto dignità), ma che dovrebbero consentire alle società di recuperare parte dei soldi perduti.