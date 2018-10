Under 17, l'Italia batte l'Armenia e vola alla Fase Élite

Fonte: Figc.it

© foto di Luigi Gasia

La Nazionale Under 17 compie al Gradski stadion di Sinj il primo passo verso le fasi finali dell’Europeo di categoria, battendo nel secondo incontro l’Armenia 3-0. Un risultato che, con una gara in anticipo, regala ai ragazzi di Nunziata il passaggio alla seconda fase di qualificazione, anche in virtù della vittoria della Croazia contro Andorra (3-0).

Quello di oggi per gli Azzurrini è il secondo successo consecutivo dopo quello di sabato scorso con Andorra (7-0) e venerdì giocheranno l’ultima partita del girone contro i padroni di casa della Croazia, incontro che sarà utile solo per stabilire quale delle due squadre sarà la prima nella classifica del gruppo 13.

Contro l’Armenia il tecnico Azzurro Carmine Nunziata, come nel precedente match contro Andorra, schiera il 4-4-2 con la difesa formata da Gasparini in porta e il quattro in linea composto da Lamanna, Pirola, Spina e Dimarco; il centrocampo posizionato a rombo con il capitano Panada al vertice basso, Tongya a destra e Boscolo Chio a sinistra, Oristanio trequartista dietro a Cudrig e Esposito attaccanti. La partita contro gli armeni si decide già nel primo tempo, terminato con il parziale di 2-0. Al 19’ il centrocampista della Juventus Tongya, dopo un angolo battuto da Oristanio e un batti e ribatti in area, centra il primo vantaggio Azzurro. Poco dopo, al 26’, per un fallo di mano in area commesso dal difensore armeno Nikoghosyan, l’arbitro portoghese Godinho concede il rigore che il centravanti interista Esposito deposita nel fondo della rete. L’Armenia non va quasi mai oltre il gioco difensivo e non crea grandi imbarazzi agli Azzurrini che alla fine della seconda frazione di gioco, grazie al gol di Cudrig all’87’, realizzano la terza rete e portano a casa una vittoria che vale la qualificazione.

Dopo la partita Carmine Nunziata ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Un incontro abbastanza agevole anche se in questi contesti tutti i match possono diventare complicati. I ragazzi sono stati bravi e non hanno concesso nulla, un bel gruppo che ha confermato tutto il suo entusiasmo e la voglia di vincere. Ma non bisogna tirare i remi in barca – avverte il tecnico – perché la prossima partita con la Croazia è importante e vogliamo conquistare il primo posto in classifica che ci garantirebbe la collocazione in prima fascia, utile per la composizione dei gironi di qualificazione della fase elité”.

Calendario, risultati e classifica del Gruppo 13



Prima giornata (27 ottobre)

ITALIA-Andorra 7-0

Armenia-Croazia 0-3

Seconda giornata (30 ottobre)

ITALIA-Armenia 3-0

Croazia-Andorra 3-0

Classifica: ITALIA e Croazia 6 punti, Armenia e Andorra 0

Terza giornata (2 novembre)

Croazia-ITALIA (ore 14 - Gradski stadion, Sinj)

Armenia-Andorra (ore 14 - SC Hrvatskih vitezova, Dugopolje)