Dopo la conquista del Torneo '4 Nazioni', il ct dell'Under 17 Carmine Nunziata festeggia ai microfoni della FIGC: “Al di là della vittoria sono contento per il tipo di esperienza che i ragazzi hanno fatto in questo Torneo: i primi 20’ sono stati terribili e, nonostante fossero sotto di due gol sotto, non hanno mai mollato e sono riusciti a rimontare. Con un gruppo così disponibile il lavoro è più facile. Certo, siamo agli inizi e bisogna ancora migliorare. Ho avuto la possibilità di vederli tutti sul campo e avere una visione d’insieme, lavoreremo per essere pronti per il torneo di qualificazione".