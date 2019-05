Under 17, Tongya: "Vogliamo la finale. Kean? Un esempio di campione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franco Tongya, autore di cinque gol nella superba cavalcata dell'Under 17 agli Europei di Irlanda ha parlato così della semifinale che vedrà in campo l'Italia di Nunziata. Domani alle ore 20 italiane al ‘Tallaght Stadium’ di Dublino gli Azzurrini affrontano i cugini transalpini: “E' una squadra forte e molto attrezzata fisicamente, ma penso che noi sappiamo fare più gioco di loro. Come ci ha insegnato mister Nunziata, dobbiamo pensare a imporre i nostri ritmi e magari potremo compiere questa piccola impresa. Kean? Ha fatto delle grandi cose nelle giovanili e sta cominciando a farle anche con i grandi. Per me è un esempio di campione e spero di poterlo imitare presto”.