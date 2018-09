Under 18, i convocati per la sfida contro la Serbia

Fonte: figc.it

La Nazionale Under 18 partirà domani pomeriggio alla volta di Belgrado, dove venerdì 7 settembre (ore 16.30) affronterà in amichevole allo ‘Zemun Stadium’ di Belgrado i pari età della Serbia. Per gli Azzurrini si tratta del terzo impegno stagionale dopo la doppia amichevole con la Slovenia, che ha visto l’Under 18 imporsi 2-1 nella prima gara disputata a Pordenone il 7 agosto e perdere con un risultato analogo nella seconda sfida giocata tre giorni più tardi a Sezana.

Dopo la convocazione con l’Under 19 di Roberto Piccoli, sostituito da Alessandro Sala, per la trasferta nella capitale serba il tecnico Daniele Franceschini dovrà fare a meno anche del difensore dell’Inter Stefano Vaghi, costretto a tornare a casa per via di un leggero infortunio: al suo posto è stato convocato il difensore del Genoa Leonardo Raggio

L’elenco dei convocati



Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Matteo Soncin (Milan);

Difensori: Alberto Barazzetta (Milan), Devid Bouah (Roma), Nicolò Armini (Lazio), **Stefano Vaghi (Inter), Michael Ntube (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina);

Centrocampisti: Emmanuel Gyabuaa (Atalanta); Giuseppe Leone (Juventus), Nicolò Rovella (Genoa), Samuele Ricci (Empoli);

Attaccanti: Davide Angelo Ghislandi (Atalanta), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Simone Rabbi (Bologna), Edoardo Vergani (Inter), Elia Petrelli (Juventus), *Roberto Piccoli (Atalanta).

*convocato con la Nazionale Under 19, al suo posto convocato Alessandro Sala (Milan)

**infortunato, al suo posto convocato Leonardo Raggio (Genoa)

Staff – Allenatore: Daniele Franceschini; Assistente Allenatore: Elvis Abbruscato; Segretario: Massimo Petracchini; Preparatore Atletico: Mattia Modonutti; Preparatore dei Portieri: Davide Quironi; Medico: Emanuele Fabrizi; Fisioterapista: Marco Di Salvo.