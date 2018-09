Under 19, i convocati di Guidi per le sfide contro il Portogallo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

l commissario tecnico della Nazionale Under 19, Federico Guidi, ha diramato l'elenco dei convocati per la doppia amichevole contro il Portogallo in programma per il 7 e il 10 settembre. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Brancolini (Fiorentina), Soncin (Milan);

Difensori: Armini (SS Lazio), Barazzetta (Milan), Bouah (Roma), Ntube (Internazionale), Ponsi (Fiorentina), Vaghi (Internazionale);

Centrocampisti: Gyabuaa (Atalanta), Leone (Juventus), Ricci (Empoli), Rovella (Genoa);

Attaccanti: Cortinovis (Atalanta), Ghislandi (Atalanta), Petrelli (Juventus), Rabbi (Bologna), Sala (Milan), Vergani (Internazionale).