Gli azzurrini si qualificano per l'Europeo di categoria

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAR - Nell'ultima giornata del torneo Elite Under 19, l'Italia ha battuto la Serbia per 2-0 nello stadio Euganeo di Padova, chiudendo il girone al primo posto e qualificandosi per l'Europeo di categoria. Al fischio iniziale l'Italia è prima a pari punti col Belgio, che gioca contro l'Ucraina e ha la stessa differenza reti, ma ha segnato meno gol. Nel primo tempo non succede praticamente nulla. Nella ripresa l'Italia spinge costantemente e al 24' sfiora il vantaggio: cross di Bellanova, tiro di Salcedo sul palo, riprende Piccini che centra ancora il palo. Il gol non arriva e intanto il Belgio segna, così gli azzurri sono fuori. L'Italia la sblocca al 35' con Piccoli, che fulmina il portiere su assist di Merola. Al 39' Piccoli segna anche il 2-0, dopo una respinta del portiere su Merola. A blindare il primo posto arriva anche la sconfitta del Belgio. L'Italia vola agli Europei, dal 14 luglio in Armenia.