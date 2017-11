Under 19, ko contro l'Olanda: decide Malen su calcio piazzato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sconfitta in amichevole per la Nazionale Under 19 azzurra, che ha ceduto 2-1 ai pari età dell’Olanda. Nicolò Zaniolo al 25° aveva portato in vantaggio l'Italia con un tocco sotto porta su assist di Melegoni, ma la reazione orange è stata implacabile e immediata. Michele Cerofolini riesce a respingere il rigore di Joel Piroe, che sulla ribattuta però fa 1-1. Il gol del vantaggio e del successo lo firma Malen, direttamente su calcio piazzato.