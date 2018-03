Under 19, Nicolato: "Fiducia nel mio gruppo, servirà tanta intensità"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Paolo Nicolato, ct dell'Under 19 italiana, parla così al sito ufficiale della federazione prima dell'esordio di domani contro la Grecia: “E’ dura quando solo una squadra passa il turno, basta sbagliare una partita e tutto può essere compromesso. La prima partita è sempre la più importante e può mettere in discesa o in salita la qualificazione. Ma ho fiducia in questo gruppo, che seguo da due anni e che in gran parte sta insieme dai tempi dell’Under 15. L’intensità dei match giocati contro le altre Nazionali in ambito europeo è più pronunciata. Credo che questo, a parte l’aspetto tecnico-tattico, sia l’elemento di maggior difficoltà. La Grecia è una squadra aggressiva e volenterosa, riesce ad imprimere velocità alle partite e ha due attaccanti pericolosi quali Anastasios Douvikas (3 gol nella prima fase di qualificazione), che gioca in prima squadra con l’Asteras Tripolis nella Souper Ligka Ellada e Anagyros Kampetsis, inserito nella seconda squadra del Borussia Dortmund”.