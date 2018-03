Under 19, Nicolato: "In Finlandia con grande fiducia nei nostri mezzi"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Un gol di Sipek, a cinque minuti dalla fine, ha impedito all'Italia Under 19 di festeggiare la qualificazione per la fase finale dell'Europeo di categoria con un filotto di tre vittorie su tre. Poco importa, il doppio successo dei primi due incontri aveva già qualificato la formazione di Nicolato alla fase finale e l'1-1 ottenuto Allo stadio ‘Friuli’ di Udine, con gol iniziato di Brignola, non ha certo rovinato la festa agli Azzurrini. Ora tutte le attenzioni vanno dirette alla fase finale, che si disputerà in Finlandia dal 16 al 29 luglio. Questo il commento del tecnico Paolo Nicolato al termine della gara: "E’ stata una bellissima fase di qualificazione, i ragazzi hanno dato tutto anche oggi e sono molto contento del loro atteggiamento. Siamo stati veramente bravi perché il girone non era affatto facile. Il risultato è giusto, abbiamo fatto una buona partita e devo ringraziare ragazzi come Mallamo e Candela che oggi hanno giocato fuori ruolo. Un ringraziamento va alla Federazione per il lavoro importantissimo che sta facendo. Andremo in Finlandia con grande fiducia nei nostri mezzi, sapendo che sarà fondamentale presentarsi in buone condizioni fisiche".