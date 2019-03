Under-21, Di Biagio al Bentegodi per Chievo-Milan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mancano poco meno di 100 giorni all'inizio dell'Europeo Under-21 e Luigi Di Biagio sta cercando di effettuare le ultime scelte per formare una squadra in grado di vincere la competizione. Il tecnico degli azzurrini sarà presente al Bentegodi per assistere alla sfida di stasera tra Chievo e Milan. Tanti giocatori da visionare, da Donnarumma a Calabria fino a Depaoli e Cutrone.