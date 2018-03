Under 21, forfait anche per Petretta. Al suo posto Dimarco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Già privo di Patrick Cutrone (convocato per la prima volta in Nazionale A) e Davide Calabria (che ha dato forfait per un infortunio riportato con il proprio club), il ct della Nazionale Under 21 Alberico Evani dovrà fare a meno anche di Raoul Petretta per le amichevoli contro Norvegia e Serbia. Il difensore del Basilea ha lasciato il ritiro per un infortunio riportato con il club di appartenenza: al suo posto il tecnico federale ha convocato il difensore del Sion Federico Dimarco, che lo scorso anno ha partecipato al Mondiale Under 20 in Corea del Sud.