Under 21, i convocati di Di Biagio: prima in assoluto per La Gumina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della doppia sfida a Germania e Inghilterra, il ct dell'Under 21 ha convocato ben 27 giocatori per le due amichevoli in programma a Ferrara e Reggio Emilia. L'unica novità assoluta è rappresentata dalla chiamata dell’attaccante dell’Empoli Antonino La Gumina. Rispetto alle ultime gare tornano Cutrone, Verde e Bonifazi, mentre è confermato il classe 2000 Moise Kean:

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alessandro Plizzari (Milan), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo); Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Luca Valzania (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Milan), Moise Kean (Juventus), Antonino La Gumina (Empoli), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Daniele Verde (Real Valladolid), Luca Vido (Perugia).