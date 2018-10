Under 21, i convocati per Tunisia e Belgio: ci sono Zaniolo e Pellegrini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tante novità nelle convocazioni di Luigi Di Biagio per la doppia sfida a Tunisia e Belgio: per gli azzurrini, che devono rinunciare a numerosi big, chiamati da Mancini per la Maggiore, diversi convocati provenienti dall'Under 19 vicecampione d'Europa. E' il caso di Kean e Zaniolo, ma anche del classe 1999 Pellegrini, fresco d'esordio con la Roma ma non presente all'ultima rassegna europea, come Bastoni. Ecco le chiamate:

Portieri: Audero, Montipò, Scuffet.

Difensori: Adjapong, Bastoni, Calabria, Luperto, Mancini, Pellegrini, Pezzella, Romagna.

Centrocampisti: Castrovilli, Locatelli, Mandragora, Murgia, Pessina, Valzania, Zaniolo.

Attaccanti: Bonazzoli, Edera, Favilli, Kean, Orsolini, Perigini, Vido.