"Sarà match molto fisico. Contento per Tonali ma ci mancherà"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Ci aspettano due partite toste, con squadre che stanno bene ma io sono fiducioso anche perché abbiamo davanti una settimana intera per lavorare e prepararle al meglio, cosa che difficilmente ci capita". Lo afferma il selezionatore della Under 21, Paolo Nicolato, nel primo giorno del raduno ad Abano Terme (Padova) per preparare il doppio impegno per le qualificazioni all'Europeo 2021, che prevede sabato prossimo l'Islanda a Ferrara e martedì l'Armenia a Catania. "Con l'Islanda mi aspetto un match molto fisico, proprio per la stazza degli avversari, ma troveremo anche una squadra nel pieno della forma visto che da loro il campionato sta quasi finendo - spiega Nicolato -. Anche noi però stiamo facendo passi avanti in questo senso e più di qualcuno comincia a giochicchiare in campionato". Il tecnico dovrà fare a meno di Tonali, chiamato da Mancini per rimpiazzare Verratti. "Questo ci gratifica molto, ma ci crea anche dei problemi di qualità".