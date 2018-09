Under 21, Italia-Albania: Cutrone e Orsolini partono dal primo minuto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono diversi i cambi effettuati da Luigi Di Biagio nell'undici iniziale dell'Under 21 azzurra rispetto alla rovinosa sconfitta di giovedì scorso contro la Slovacchia: finiscono in panchina Calabria, Romagna, Valzania, Parigini, Pezzella e Bonazzoli, spazio invece a Depaoli, Luperto, Dimarco, Pessina, Vido e Orsolini. Difesa dunque rivoluzionata e tante novità anche in attacco, dove si riparte dalla certezza Cutrone. Grande chance per Orsolini, poco utilizzato nel Bologna da Inzaghi anche per questioni di modulo. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida all'Albania, in procinto di iniziare a Cagliari:

ITALIA (4-3-3): Audero; Depaoli, Luperto, Mancini, Dimarco; Pessina, Locatelli, Mandragora; Vido, Cutrone, Orsolini.

A disposizione: Montipò, Scuffet, Pezzella, Calabria, Valzania, Bonazzoli, Cerri, Parigini, Adjapong, Romagna, Murgia, Marchizza, Cassata.

Allenatore: Di Biagio.

ALBANIA (4-3-3): Selmani; Kryeziu, Tafa, Kumbulla, Hakaj; Selahi, Bare, Mucolli; Sulejmanov, Vrioni, Ademi.

A disposizione: Kastrati, Abibi, Maloku, Nuriu, Ndau, Cuni, Hebaj, Shefiti, Zelnullai, Abazaj, Ramadani, Doka, Ndreu.

Allenatore: Bushi.