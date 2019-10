Under 21, le formazioni ufficiali di Irlanda-Italia: Frattesi nel tridente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frattesi completa il tridente azzurro scelto da Nicolato per la sfida all'Irlanda Under 21, valida per le qualificazioni all'Europeo 2021: con lui Pinamonti e Scamacca. Panchina invece per Kean, al pari di Cutrone e Sottil, mentre a centrocampo trovano spazio Carraro, Tonali e Locatelli. In difesa invece spazio a Bastoni-Marchizza al centro, mentre Del Prato e Pellegrini laterali, davanti a Carnesecchi, preferito a Plizzari. Queste le formazioni ufficiali della sfida tra britannici e azzurri:

IRLANDA U21 (3-5-2): Kelleher; Scales, O'Shea, Masterson; O'Connor, Ronan, Coventry, Molumby, Elbouzedi; Idah, Parrott.

Allenatore: Stephen Kenny.

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Del Prato, Bastoni, Marchizza, Pellegrini; Locatelli, Tonali, Carraro; Frattesi, Pinamonti, Scamacca.

Allenatore: Paolo Nicolato.