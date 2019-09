© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gol e vittoria ieri per Manuel Locatelli, alla sua prima ufficiale da capitano della Nazionale Under 21 italiana. Per il centrocampista del Sassuolo una bella prova che fa continuare un inizio di stagione molto positivo anche col club: "Una bella vittoria per cominciare bene questo biennio. La fascia da capitano un onore, un privilegio e una responsabilità".