Under 21, Orsolini: "Passaggio fondamentale per mandare dei messaggi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riccardo Orsolini, attaccante classe '97 del Bologna, ha parlato ai microfoni di Rai Sport della sua convocazione in azzurro e delle prossime sfide a Belgio e Tunisia: "Stiamo lavorando molto bene, come al solito con grande impegno, giustamente il tecnico ogni volta chiama nuovi ragazzi per valutarli, sono tutte partite che servono per vedere chi è pronto per l'Europeo di giugno. Il fatto che Bologna ospiterà alcune partite della fase finale europea rappresenta per me una motivazione in più, ma per tutti è un vero orgoglio, un maggiore senso di responsabilità. Nel mio piccolo cercherò di segnare di più anche con la maglia dell’Under, è un passaggio fondamentale per lanciare qualche messaggio alla Nazionale Maggiore".