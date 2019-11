© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Under 21 saluta in anticipo Luca Pellegrini e Davide Frattesi. Il terzino del Cagliari ha lasciato il ritiro a seguito di un trauma alla caviglia destra rimediata durante l'allenamento. Al suo posto il ct Paolo Nicolato aveva già convocato per precauzione Alessandro Tripaldelli. Out anche Davide Frattesi, che ha lasciato anch'egli il ritiro per infortunio.