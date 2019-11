© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sfida dal sapore antico, tra due nobili del calcio mondiale. Alla Puskás Aréna, l'Uruguay ha battuto 2-1 l'Ungheria: Cavani ha aperto le marcature al 15', poi Rodriguez ha trovato il raddoppio al 21'. Di Szalai, al 24', il gol della bandiera dei magiari, che non sono riusciti a pareggiare nella ripresa. Lo juventino Bentancur è rimasto in campo per 53', sostituito da Matias Vecinio. In campo anche Diego Laxalt (entrato al 68') e Godin (tutti i 90').