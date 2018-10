United-Juve, Rio Ferdinand: "E' sembrata una sfida tra adulti e ragazzini"

© foto di Image Sport

"E' stata come una sfida tra adulti e ragazzini". Ai microfoni di 'BT Sport', l'ex colonna del Manchester United Rio Ferdinand ha commentato in maniera durissima la sconfitta dei ragazzi di Mourinho all'Old Trafford contro la Juventus. "La squadra bianconera - ha detto - è stata superiore sotto ogni aspetto: dall'intensità di gioco alla qualità, passando per la gestione del match e per la tranquillità con cui hanno controllato il vantaggio. La Juventus ha vinto meritatamente".