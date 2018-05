United, Mourinho: "Siamo la seconda migliore squadra della Premier"

© foto di imago sportfotodienst

José Mourinho si è espresso in zona mista dopo il pari a reti bianche contro il West Ham: "Siamo la seconda migliore squadra della Premier League, una competizione meravigliosa, con sei squadre che provano a vincere il titolo, e che hanno quasi l'obbligo di arrivare tra le prime quattro. Siamo riusciti ad arrivare secondi, non sono totalmente felice, perché non è la mia natura. Ma nel momento in cui ci siamo resi conto che sarebbe stato impossibile vincere il campionato abbiamo avuto questo obiettivo. Abbiamo mantenuto questa posizione per diversi mesi".