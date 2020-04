"United per l'Italia", Immobile vince la sfida di beneficenza contro Florenzi

Una sfida virtuale, vista l'impossibilità di giocare a calcio. Il primo torneo "United per l'Italia", evento benefico organizzato da Sky Sport per raccogliere fondi in favore della Protezione Civile, è stato vinto dalla squadra di Ciro Immobile per un risultato complessivo di 13-10. Tre le partite giocate, con due vittorie da parte della squadra bianca, capitanata dall'attaccante della Lazio, e un pirotecnico 6-6. Tanti i giocatori che hanno partecipato alla sfida per poter raccogliere fondi a sostegno di un ente impegnato in prima linea per la lotta al Covid-19.