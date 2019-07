Universiadi: 1-0 alla Francia, Italia in semifinale

Punizione di Strada nel recupero regala successo ad azzurri

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BENEVENTO, 9 LUG - Magia di Strada e azzurri in semifinale alle Universiadi: al "Vigorito" vince l'Italia 1-0, grazie ad una punizione in pieno recupero che manda la Francia al tappeto. Primo tempo avaro di emozioni e che prova ad accendersi solo nel finale di frazione: percussione di Ungaro, palla dentro per Sbrissa e botta di prima intenzione che finisce alta sulla traversa. Nella ripresa ancora gli azzurri protagonisti con Zonta che però non trova lo specchio da pochi passi. Al 10' trema invece l'Italia: protagonista il portiere Cucchietti che nega il gol in tre occasioni consecutive a Blanchet e a Guerineau. Sale la tensione nei minuti finali, poi l'Italia sblocca il match in pieno recupero: capolavoro su punizione di Strada e palla all'incrocio. 1-0 per l'Italia e qualificazione in semifinale, eliminata la Francia: ad attendere gli uomini di Arrigoni sarà il Giappone, che ha battuto 2-0 la Corea del Sud. L'altra semifinale è Russia-Brasile.