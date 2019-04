Universiadi, Arrigoni: "Faremo Nazionale forte. Serie C bacino principale"

© foto di Federico De Luca

Daniele Arrigoni, allenatore della Nazionale italiana universitaria, a MC Sport Live Show: "Il sorteggio sembra che ci abbia un po' aiutato ma è anche vero che le nazionali che si preparano meglio a questo evento sono nazionali come il Giappone. Noi probabilmente riusciremo a tirare fuori una formazione di buon livello perché di iscritti all'università ne abbiamo in ogni serie. Molti grandi sportivi hanno comunque fatto bene anche a livello scolastico. Quello che va avanti a scuola ha grandi vantaggi anche nell'apprendimento nel calcio. Noi avremmo Meret e Chiesa iscritti all'università che però non possiamo utilizzare perché saranno impegnati con l'Under 21. Sono comunque convinto che avremo una Nazionale di buon livello. La Serie C sarà il nostro bacino principale. I miei giocatori vanno ancora a scuola e quindi io devo solo assemblare la squadra e ho dovuto studiare anche io. Tra poco faremo un primo stage poi a giugno ci sarà un pre ritiro dal 20 al 27 e poi a fine pre ritiro sceglierò i giocatori da portare con me".

Serie A, ci sono squadre in più che lottano per non retrocedere, che segnale è?

"E' un dato positivo che ci siano ancora tante squadre a giocarsi la salvezza. Davanti le cose sono diverse ma la lotta per non retrocedere è bellissima e stimolante. Sarà aperta fino alla fine del campionato mentre per lo scudetto da anni non ci sono questi problemi. Il Sassuolo mi sembra ormai fuori dalla corsa mentre dall'altra parte il Frosinone non ce la farà. La lotta è legata a Bologna, Empoli, Udinese e SPAL che non è ancora fuori".