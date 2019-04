Tecnico Italia commenta il sorteggio "Campo emetterà verdetto"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "Sono moderatamente soddisfatto del sorteggio, ma sarà il campo come è suo compito ad emettere il verdetto. Sappiamo che affrontiamo compagini di livello e che ci confronteremo con scuole calcistiche di prestigio. E' il bello di una sfida che ci attende e per cui ci stiamo preparando nel migliore dei modi". Cosi' l'allenatore della Nazionale italiana universitaria che parteciperà alle Universiadi di Napoli commenta l'esito del sorteggio che vede la squadra azzurra inserita nel girone con Messico e Ucraina. Dopo il sorteggio - al quale hanno partecipato come testimonial il portiere del Napoli e della Nazionale Under 21 Alex Meret e di Valeria Pirone, attaccante del Chievo Verona Valpo nativa di Torre del Greco, il prossimo appuntamento per Arrigoni e il suo staff tecnico sarà con il secondo stage di selezione, che si terrà a Novarello il 23 e 24 aprile prossimi.