Universiadi: buon girone per l'Italia maschile. Duro per quella femminile

Fonte: figc.it

Saranno Messico e Ucraina le avversarie della Nazionale Universitaria nel girone eliminatorio del torneo maschile di calcio della XXX Universiade che si disputerà dal 2 al 14 luglio a Napoli. È questo l’esito del sorteggio che si è tenuto questa mattina alla Stazione Marittima di Napoli e che ha visto la partecipazione nella veste di testimonial del portiere del Napoli e della Nazionale Under 21 Alex Meret e di Valeria Pirone, attaccante del Chievo Verona Valpo nativa di Torre del Greco. “Per Napoli e per tutta la Campania sarà una grande occasione – ha dichiarato Meret – si tratta di un evento prestigioso a cui parteciperanno tantissimi ragazzi e bisognerà dare il meglio per fare bella figura”.

A Napoli la Nazionale andrà a caccia del suo terzo titolo nel torneo dopo quelli conquistati nell’edizione casalinga del 1997 a Palermo e nel 2015 in Corea del Sud. Sono stati sorteggiati oggi anche i gironi del torneo di calcio femminile, con l’Italia inserita nel Gruppo D con gli Stati Uniti e con le campionesse in carica del Giappone.

I gironi dell’Universiade di Napoli

Torneo Maschile

Gruppo A: Corea del Sud, Uruguay, Irlanda

Gruppo B: ITALIA, Messico, Ucraina

Gruppo C: Francia, Sudafrica, Brasile

Gruppo D: Argentina, Russia, Giappone

Torneo Femminile

Gruppo A: Corea del Nord, Canada, Sudafrica

Gruppo B: Messico, Russia, Cina

Gruppo C: Irlanda, Brasile, Corea del Sud

Gruppo D: ITALIA, Giappone, USA