Via all'iter burocratico. Prossima settimana firma del contratto

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Con l'avvio delle attività in urgenza con l'Ati che si è aggiudicata l'appalto per la sostituzione dei sediolini del San Paolo di Napoli, ha preso il via la macchina che consentirà alla Mondo, capofila dell'associazione temporanea di imprese vincitrice della gara, di essere operativa nel giro di qualche giorno. La Mondo - si apprende dalla struttura commissariale che organizza l'Universiade di Napoli - si è impegnata a presentare entro fine settimana un cronoprogramma che preveda la fine dei lavori entro il 29 giugno e a consegnare il progetto esecutivo definitivo del nuovo San Paolo secondo le indicazioni che sono uscite dal tavolo tecnico per uno stadio azzurro nei settori superiori e pixellato con sfumature di altri colori nei settori inferiori. La prossima settimana la firma del contratto metterà tutto nero su bianco.