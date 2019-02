Universiadi, saranno 12 le nazionali al via nei due tornei

Completato anche il tabellone femminile con Usa, Russia e Cina

(ANSA) - NAPOLI, 6 FEB - Brasile e Argentina, ma anche Francia e Uruguay: sulla strada verso l'oro nel torneo di calcio maschile della prossima Universiade di Napoli, l'Italia troverà numerosi ostacoli in un torneo che si annuncia altamente spettacolare. Dodici le squadre iscritte in ognuno dei due tornei. Nel maschile, con gli azzurri padroni di casa, ci saranno il Giappone (vincitore a Taipei 2017 in finale sulla Francia), l'Uruguay, la Francia finalista nel 2017, il Messico bronzo nello stesso torneo. E ancora Russia, Corea, Brasile, Argentina, Irlanda, Sudafrica, Ucraina. L'ultimo successo della nazionale azzurra risale all'Universiade di Gwanju (Corea del Sud) nel 2015. In quella squadra spiccavano il centrocampista del Parma Dezi e l'attaccante del Brescia Morosini. Al torneo femminile prenderanno parte: Brasile; Giappone; Russia; Sudafrica; Usa; Corea del Sud; Italia; Cina; Canada; Messico; Irlanda e Corea del Nord.