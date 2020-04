Ursula von der Leyen: "All'Europa serve nuovo piano Marshall. Misure per oltre 3 mila miliardi"

vedi letture

"L'Europa ha bisogno di un nuovo piano Marshall". Parola di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che è tornata a parlare in occasione della presentazione delle linee guida per la ripresa economica e l'allentamento delle restrizioni, sottolineando come nell'Unione sia state previste misure contro la crisi per 3 mila miliardi di euro e come ne seguiranno altre. "Le restrizioni previste - ha spiegato la politica tedesca - dagli Stati membri sono state cruciali per limitare il contagio, ma ci costano un prezzo enorme. Non vogliamo dire di sollevarle, ma vogliamo fornire un quadro a tutti gli Stati. In generale, la raccomandazione è di adottare un approccio graduale e di monitorare continuamente ogni azione".