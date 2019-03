Uruguay, i convocati per la China Cup: ci sono Caceres, Bentancur, Vecino e Laxalt

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il commissario tecnico dell'Uruguay, Oscar Tabarez ha diramato la lista dei convocati per la China Cup, in programma dal 22 marzo al 25 marzo. Tra i 27 nomi in lizza ci sono Martin Caceres e Rodrigo Bentancur della Juventus, Diego Laxalt del Milan e Matias Vecino dell'Inter. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Muslera, Silva, Campana;

DIFENSORI: Godin, Coates, Gimenez, Gonzalez, Silva, Caceres, Suarez, Laxalt, Saracchi;

CENTROCAMPISTI: Nandez, Torreira, Vecino, Bentancur, Sanchez, Lodeiro, Mayada, Valverde;

ATTACCANTI: De Arrascaeta, Pereiro, Rodriguez, Gomez, Stuani, Cavani, L. Suarez.