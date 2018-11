Uruguay, niente nazionale per Godin: salta le sfide con Brasile e Francia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente nazionale per Diego Godin che nel corso della sfida contro l'Athletic Bilbao ha subito un infortunio. Il difensore, nonostante l'infortunio si è riciclato come centravanti trovando al 91' il gol della vittoria per l'Atletico Madrid ma questo infortunio comunque non gli darà la possibilità di rispondere alla convocazione dell'Uruguay per le sfide contro Brasile e Francia.