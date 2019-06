USA, Rapinoe: "Se vinciamo non vado alla Casa Bianca"

Rapinoe criticata da Trump per non aver cantato Inno ai Mondiali

Fonte: ANSA

(ANSA) - NEW YORK, 26 GIU - "Non andrò alla Casa Bianca se dovessimo vincere e fossimo invitate, cosa di cui dubito". Lo afferma Megan Rapinoe, la capitana degli Stati Uniti, criticata da Donald Trump per non aver cantato l'inno nazionale.