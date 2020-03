USA, Trump annuncia: "Stato d'emergenza nazionale a causa del Coronavirus. Pronti 50 mld"

Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha annunciato lo stato d'emergenza nazionale a causa del contagio da Coronavirus annunciando misure per 50 miliardi di dollari senza risparmiare le critiche all'Europa: “Abbiamo fatto incredibili progressi nella lotta al Coronavirus, sopratutto se pensiamo a come si sono mosse altre zone del mondo che non sono state capace di agire tempestivamente. L'Europa, come sapete, è ora il focolaio maggiore della pandemia come ha detto l'OMS e noi ci siamo mossi per tempo chiudendo gli ingressi dei cittadini europei e mandando in quarantena coloro che sono stati negli ultimi 14 giorni nel Vecchio Continente. Abbiamo preso misure molto aggressive anche nei confronti della Cina e così abbiamo salvato tante vite umane. - continua Trump – Riusciremo a superare questo problema grazie al lavoro di tutti, un lavoro straordinario. Dichiaro lo stato di emergenza nazionale e sono pronto a varare un piano da 50 miliardi di dollari da usare per fronteggiare il virus. Soldi che saranno allocati sopratutto agli stati più colpiti come quello di New York. Da questo momento chiedo agli ospedali di attivare il protocollo d'emergenza Nella prossima settimana faremo 1,4 milioni di test che diventeranno 5 milioni entro la fine del mese. Il nostro massimo obiettivo è fermare la diffusione del virus".