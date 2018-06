Usain Bolt in Champions? Il La Fiorita si fa avanti col giamaicano

Usain Bolt in Champions League con la maglia del La Fiorita. Via Twitter la società di San Marino, che per il terzo anno consecuivo ha vinto il campionato e quindi parteciperà ai preliminari di Champions League, ha infatti invitato di recente l'ex velocista giamaicano, dopo il provino col Borussia Dortmund, a mettere la sua velocità a disposizione di mister Procopio.

My dear @usainbolt , we want you with us in @ChampionsLeague with out team from San Marino! Why not? We want write history! @pumafootball what do you think about it? #usaininchampions

— La Fiorita (@splafiorita) 30 maggio 2018