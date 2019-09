Vaciago (Tuttosport): "Una Juve mai intimidita. Convinta di vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Editoriale sulla prima pagina di Tuttosport a firma di Guido Vaciago all'indomani del 2-2 di Madrid fra Atletico e Juventus. "Un ripassino sulle palle inattive si rende urgente e necessario per la Juventus - si legge -, che butta via una vittoria giusta, costruita con il giusto approccio e meritata per colpa di due distrazioni su calcio da fermo negli ultimi venti minuti. Due errori che rovinano la serata, ma non cancellano la prestazione della squadra di Sarri, sicura, mai intimidita in uno dei campi più difficili d’Europa, convinta di poter segnare e di vincere la partita come raramente la si era vista di recente".