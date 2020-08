Vaia (Commissione medica FIGC): "Temi di confronto: distanza tamponi e riapertura stadi"

Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani e membro della commissione medica FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato così della situazione Atletico Madrid, che in giornata ha riscontrato due positivi: "Potrebbero non significare nulla. Se sono stati a contatto con il gruppo squadra, le regole generali prevedono 14 giorni di quarantena. Fortunatamente nei giovani il Covid-19 ha una virulenza molto limitata. C’è stata una riunione, ed abbiamo ragionato su due temi. Il primo è il distanziamento del tampone che oggi è a 4 giorni, una mezza sciocchezza scientificamente e portarlo a 7 giorni con tamponi rapidi. C’è stata una certa consonanza con la sottosegretaria Zampa che ci ha promesso un appoggio. Il secondo tema è come poter consentire l’accesso negli stadi, per i tifosi. Ho sentito qualche collega essere contrario, ma per le discoteche essere a favore, motivando dicendo che i tifosi hanno moti emozionali molto forti. Non bisogna considerare i tifosi dei trogloditi, il tifoso è una persona per bene che vuole divertirsi e seguire la propria squadra".