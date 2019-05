Valcareggi: "Conte-Roma e Sarri-Milan. Lozano-Napoli? Non so chi sia"

Mercato in primo piano con Furio Valcareggi, procuratore sportivo, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. L'agente ha fatto il punto sulla situazione che riguarda i grandi club, in vista della prossima estate: "Conte andrà alla Roma perché ci sarà Petrachi. Inoltre, da quello che so, Sarri dovrebbe andare al Milan".

Il mercato del Napoli. Valcareggi, inoltre, ha commentato le ultime notizie legate ai movimenti del club azzurro. "Insigne? Secondo me non resta perché ha diverse richieste e qualcosa è accaduto col Napoli. Lozano? Non so manco chi sia, vi dico la verità. Non ho simpatia per gli stranieri, sarà sicuramente forte se il Napoli lo cerca ma, ripeto, non lo conosco. Dove gioca?", le sue parole.