Valcareggi: "CR7 è un extraterrestre, l'Inter può arrivare seconda"

Non ci fosse stata la prodezza di Correa al 94', il dato della Lazio contro le grandi di Serie A sarebbe stato semplicemente imbarazzante. Il saldo resta ad ogni modo negativo e non può essere un caso. Con la sfida di questa sera contro il Milan la squadra di Simone Inzaghi ha già...

Spal, Mattioli: "Non abbiamo sfigurato di fronte alla Juventus"

Emre Can: "Felice di essere tornato a Torino, spero presto in campo"

Genoa-Samp, le formazioni: Piatek-Kouamé vs Quagliarella-Defrel

Milan, Gattuso: "Ibra? In questo momento è inutile pensarci"

Le pagelle della Lazio - Correa provvidenziale, Radu in difficoltà

Milan, Leonardo: "Grande carattere. Ibra? Non è il momento"

Milan, Abate: "Ci davano per spacciati, ci abbiamo messo il cuore"

Gol Samp in avvio, poi meglio il Genoa: al 45' risultato sull'1-1

Napoli, Ancelotti: "Non pensiamo alla classifica, il campionato è lungo"

Lazio, Badelj: "Rammarico per i due punti persi"

Inter, osservatore a Venezia per Tonali. C'era anche il Chelsea

Empoli, Iachini: "I ragazzi sono stati bravi a rimanere in partita"

E Marotta cosa porterà all'Inter? "L'Inter a mio parere arriverà seconda e dall'anno prossimo può concorrere per lo scudetto. Se la Juve vince la Champions magari si rilassa un po' e rallenta. Marotta poi sa di calcio e ama questo mondo, gli auguro tatna fortuna"

La sconfitta della Roma contro l'Udinese e tanti altri temi del campionato. Ne ha parlato Furio Valcareggi , agente e grande esperto del mondo del pallone, ai microfoni di Tim Gate . "Di Francesco aveva pura di questa sfida - ha detto - e ora a Roma c'è turbolenza: è un ko che non ci sta ma il calcio ci insegna che non c'è nulla di scontato. A parte la Juve: il primo posto è assegnato, CR7 è un extratterestre".

