Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di alcune vicende di mercato. “Il Napoli interessato a Veretout? Quando ha la palla la Fiorentina, i telecronisti nominano solo lui. È un combattente con qualità, uno che non smette mai di correre, pesante a metà campo. Credo che i partenopei faranno fatica a portarlo via, ma visto che ora ha cambiato procuratore e lo rappresenta Giuffredi tutto può succedere. Chiesa va via dalla Fiorentina, ma ci vogliono 100 milioni di euro per acquistarlo. C’è anche il Napoli sulle sue tracce da tempo, ma è dura: lo vuole la Juve, il Chelsea, il Bayern".