Valcareggi: "Sarri alla Juve è fatta, è un premio per la sua gavetta"

Intervenuto a Radiosei, l'agente Fifa Furio Valcareggi ha parlato di Maurizio Sarri, vicinissimo alla panchina della Juventus: "Sono sicuro che Sarri andrà alla Juventus, ha già fatto tutta la burocrazia, ormai è fatta. La sua è una gavetta incredibile, da dove è partito fino alla Juventus ha fatto tutte le tappe e quindi se la deve godere. Anche de dovrà mettere la cravatta, un piccolo sacrificio per lui. Dovrà anche fare un po' di cambiamenti a livello di gestione della rosa, che in bianconero deve essere sfruttata al massimo. Comunque non credo ci sia alcun dubbio sul fatto che andrà alla Juventus”.