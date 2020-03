Valencia-Atalanta, Mestalla a porte chiuse. Nell'impianto circa 250 persone

In un Mestalla che questa sera sarà chiuso per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Valencia e Atalanta Tuttosport ha fatto i conti su quanti effettivamente saranno i presenti all’interno dello stadio spagnolo. Oltre alle due formazioni, con rispettivi staff (circa 50 persone complessive), si aggiungono i dipendenti dell’emittente televisiva di riprendere l’incontro e trasmetterlo in giro per il mondo (70 addetti), i dirigenti delle due società, la squadra arbitrale VAR compreso, il personale UEFA, gli addetti allo stadio, la sicurezza e il personale medico. Per un conteggio complessivo che arriva a 250 persone.