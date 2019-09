Valencia, Celades: "Giorni traumatici, ma col lavoro ne usciremo"

Fonte: A cura di Giacomo A. Galassi

© foto di Tom Dulat - UEFA

Lo sconfitto del Camp Nou Albert Celades ha parlato così dopo la partita persa 5-2 con il Barcellona: "Abbiamo concesso due gol subito, poi la squadra aveva reagito bene ma il gol ad inizio secondo tempo ci ha fatto male. Non possiamo nascondere tutto ciò che è accaduto in questi giorni e quanto traumatico sia stato per alcuni. Ma possiamo solo pensare di andare avanti e migliorare la situazione. Martedì abbiamo un'altra partita e dobbiamo prepararci per la Champions League, poco altro. Ci si rialza con il lavoro. Cercheremo di lavorare il più possibile e invertire questa situazione".