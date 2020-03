Valencia, Rodrigo torna fra i convocati dopo 2 mesi. Rientra anche Coquelin

Rodrigo Moreno e Francis Coquelin sono stati convocati dal tecnico del Valencia Albert Celades per la trasferta contro l'Alaves. A far notizia è soprattutto la presenza dell'attaccante, out dallo scorso 8 febbraio per un problema al ginocchio.

Assenti, invece, gli infortunati Maxi Gomez, Eliaquim Mangala, Cristiano Piccini, Manu Vallejo e Ezequiel Garay.