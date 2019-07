Valentini: "Spero che Marotta abbia già sistemato Icardi e Nainggolan"

© foto di Federico De Luca

Antonello Valentini è intervenuto su TMW RADIO, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole: "Italia campione del mondo? La migliore esperienza professionale della mia vita. Ho fatto tutti i Mondiali dal 1990, ma quello del 2006 rimane il migliore. Eravamo nel bel mezzo di calciopoli, c'era un clima difficile...". Sull'Inter invece: "Stimo Marotta e mi auguro per l'Inter che abbia già ceduto Nainggolan e Icardi. Altrimenti non capisco perché li abbia scaricati pubblicamente ancora prima di trovargli una squadra. Le sue dichiarazioni sono comunque un avviso per tutto lo spogliatoio nerazzurro".